В Киеве поймали мошенника, собравшего сотни тысяч гривен "в поддержку АТО" Злоумышленник пользовался поддельным удостоверением полковника ГУР.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Главного управления разведки Минобороны, собирал деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции.

Как сообщается на сайте спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько сотен тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям. Правоохранители получили дополнительную информацию о злоумышленнике от одного из украинских телевизионных каналов.

Псевдоофицера задержали недалеко от столичного железнодорожного вокзала в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных Сил Украины во время поселения в один из хостелов. У него изъяли поддельные удостоверения полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет).