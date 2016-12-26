Все публикацииПолитика

В Киеве поймали мошенника, собравшего сотни тысяч гривен "в поддержку АТО"

Злоумышленник пользовался поддельным удостоверением полковника ГУР.

В Киеве поймали мошенника, собравшего сотни тысяч гривен "в поддержку АТО"

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Главного управления разведки Минобороны, собирал деньги на материальную поддержку участников антитеррористической операции.

Как сообщается на сайте спецслужбы, используя поддельные документы офицера, мошенник успел получить несколько сотен тысяч гривен от бизнесменов и чиновников якобы на помощь различным военным подразделениям. Правоохранители получили дополнительную информацию о злоумышленнике от одного из украинских телевизионных каналов.

Псевдоофицера задержали недалеко от столичного железнодорожного вокзала в военной форме с шевронами подразделения ВДВ Вооруженных Сил Украины во время поселения в один из хостелов. У него изъяли поддельные удостоверения полковника Главного управления разведки Минобороны и участника боевых действий. У злоумышленника также обнаружено специальное техническое средство для сканирования радиочастот.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, наказывается штрафом до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет).

Новости по теме:

Тэги: Киев, мошенничество
Реклама

Читайте в разделе

  • Тука раскритиковал инициативу о блокаде "ДНР" и "ЛНР"
    Тука раскритиковал инициативу о блокаде "ДНР" и "ЛНР"
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука счел плохой идеей инициативу ряда ветеранов АТО о блокаде "ДНР" и "ЛНР". Об этом он написал…
  • Коломойский закрыл канал Ukraine Today
    Коломойский закрыл канал Ukraine Today
    Группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому, закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today с 1 января. "Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году…
  • В Киеве запускают четыре ночных маршрута общественного транспорта
    В Киеве запускают четыре ночных маршрута общественного транспорта
    С 30 декабря "Киевпастранс" запускает три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты. Как сообщается на сайте коммунального предприятия, будет организовано движение троллейбусных маршрутов №91H…
  • Порошенко подписал госбюджет на 2017 год
    Порошенко подписал госбюджет на 2017 год
    Президент Петр Порошенко подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Об этом сообщается на сайте президента. Кроме того, Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную…
  • СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР"
    СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР"
    Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась "ДНР". Как сообщается на сайте спецслужбы, задержанный арестован, ему объявлено…
  • МИД вызвал посла Израиля для объяснений (обновлено)
    МИД вызвал посла Израиля для объяснений (обновлено)
    Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве в связи с отменой визита премьера Владимира Гройсмана в эту страну. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник…
  • Лутковскую пустили к трем украинским политзаключенным в Крыму
    Лутковскую пустили к трем украинским политзаключенным в Крыму
    Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской разрешили посетить трех украинцев, которых содержат под стражей в Крыму. Об этом написал в фейсбуке руководитель секретариата омбудсмена…
  • Геращенко прокомментировала передачу Савченко двух пленных
    Геращенко прокомментировала передачу Савченко двух пленных
    Передача боевиками "ДНР" и "ЛНР" двух пленных украинок в руки Надежды Савченко - ответ на предыдущее помилование 15-ти сепаратистов украинской стороной. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе…
  • Закони є. Час їх виконувати
    Закони є. Час їх виконувати
    В цьому контексті не можу не згадати законодавчі ініціативи, з якими протягом року виступав наш Комітет, і які були підтримані парламентом. Нагадаю, це – передусім – Закони, що врегульовують та удосконалюють…
  • "ДНР" и "ЛНР" решили передать Савченко двух пленных
    "ДНР" и "ЛНР" решили передать Савченко двух пленных
    Главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий решили передать депутату Верховной Рады Надежде Савченко двух украинок, которые находятся у них в плену. Об этом говорится в их заявлении…