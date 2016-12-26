Геращенко прокомментировала передачу Савченко двух пленных "Мы счастливы, что Украина смогла разблокировать процесс обмена пленными".

Фото: LB.ua

Передача боевиками "ДНР" и "ЛНР" двух пленных украинок в руки Надежды Савченко - ответ на предыдущее помилование 15-ти сепаратистов украинской стороной.

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы и вице-спикер ВР Ирина Геращенко сказала в комментарии LB.ua.

"Мы счастливы освобождению каждого человека. Если передача украинской стороной 15 тех, кого спрашивали ОРДЛО, среди которых 6 женщин, способствует освобождению и разблокирует этот процесс, мы счастливы", - рассказала она.

Как известно, сегодня главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий решили передать депутату Верховной Рады Надежде Савченко двух украинок, которые находятся у них в плену. По их словам, они сделали это в качестве жеста доброй воли в канун новогодних праздников.

Перед этим, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где в условиях конспирации встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней.

12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

Напомним, 15 декабря, Украина заявила о передаче и помиловании 15 человек из списка, предоставленного ОРДЛО в качестве доброй воли. Среди них - 6 женщин.