Сайт Минобразования не работает из-за DDoS-атаки Ведутся работы по восстановлению работы сайта.

Фото: autocentre.ua

Сайт Министерства образования и науки Украины не работает вследствие DDoS-атаки на выходных.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс-Украина".

Как рассказали в Минобразования, сама атака была совершена на выходных и в результате нее сайт не работает до сих пор.

В настоящее время ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены.

Напомним, за 2016 год в Украине зафиксировали 247 кибератак на госучреждения.