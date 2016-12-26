Лубкивский считает, что голосованием по Израилю Украина продемонстрировала непоследовательность "Правая рука не знает, что делает левая?"

Маркиян Лубкивский Фото: Макс Требухов

Голосование Украины в Совете безопасности ОНН за резолюцию, которая запрещает Израилю строительство поселений на палестинской территории, говорит о разбалансированности, непоследовательности украинской внешней и внутренней политики. Об этом в своем блоге написал координатор общественно-политического движения Валентина Наливайченко "Справедливость" Маркиан Лубкивский.

По словам Лубкивского, с конца 2015 года Украина демонстрировала динамичность украино-израильских отношений: в декабре 2015 года Президент Петр Порошенко посещал Израиль с визитом, в июне 2016-го подписано соглашение о временном трудоустройстве украинцев, в сентябре в мероприятиях, посвященных годовщине трагедии в Бабьем Яру в Киеве принял президент Израиля Реувен Ривлин, кроме того, Петр Порошенко принимал участи в похоронах бывшего президента Израиля Шимона Переса.

"14 ноября президиум израильского Кнессета утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. 15 ноября Израиль поддерживает в ООН украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)". Здесь надо также напомнить, что Израиль свернул деятельность своего консульства в Крыму и запретил своим предпринимателям имели деловые отношения с анексированной у Украины автономией. 23-24 ноября в Киеве проходит крупный Форум "Украина-Израиль 2016", усиленный первый за последние двадцать лет визит в Украину главы Кнессета Израиля, уроженцем Черновцов Йоелем Эдельштейном, которого наш президент называет своим другом", - напомнил также Лубкивский. Добавив при этом также напоминание о самолетах, которые Порошенко направлял в Израиль для тушения масштабных пожаров.

Такая политика в сумме с голосованием за "антиизраильскую" резолюцию, по мнению Лубкивского, выглядит как то, что "правая рука не знает, что делает левая".