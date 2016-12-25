СБУ допросила Савченко после ее встречи с главарями "ДНР" и "ЛНР" "Я не могу народному депутату запретить встречаться с кем-то. Но если хотите мою оценку, то она будет негативной".

Василий Грицак Фото: LB.ua

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала показания в деле террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" после того, как встретилась с их главарями.

Об этом в эфире 112 канала рассказал глава СБУ Василий Грицак.

"Служба безопасности пригласила Надежду, и она дала показания в уголовном производстве", - сообщил он.

При этом Грицак отметил, что он негативно оценивает факт переговоров Савченко с боевиками.

"Я не могу народному депутату запретить встречаться с кем-то. Но если хотите мою оценку, то она будет негативной. Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, секретоноситель, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ встречается на территории третьего государства с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации и о чем-то общаются", - сказал он.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.