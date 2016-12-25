Ельченко прокомментировал голосование Украины в Совбезе ООН Постпред Украины в ООН сравнил строительство израильских поселений на территории Палестины с оккупацией Крыма Россией.

Фото: Пресс-служба МИД Украины

Представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко считает, что строительство израильских поселений на палестинских территориях противоречит международному праву.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Израильские поселения на оккупированных территориях противоречат международному праву, как и оккупация Крыма Россией", – написал Ельченко.

Ельченко добавил, что международное право – одно для всех.

"Международное право – одно для всех. Нельзя им вертеть, как собака хвостом", – написал он.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина, Россия, Венесуэла, Сенегал, Малайзия и ряд других стран.

Израиль уже отозвал послов из Сенегала и Новой Зеландиии, приостановил оказание помощи Сенегала, приостановил финансирование ряда программ ООН и отменил визит премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает необходимым рассмотреть на следующем заседании Кабинета Министров факт голосования Украины за резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций, в которой содержится призыв к Израилю прекратить строительство поселений на палестинской территории.