Саакашвили повторяет путь Савченко, - народный депутат Дроздик заявил, что Саакашвили участвует в дискредитационной кампании против Яценюка.

Фото: facebook.com/drozdik.alexander

Заявления Михеила Саакашвили не стоит воспринимать серьезно, а тем более им доверять. Последние "сенсации" о "людях Яценюка" в морских портах - такая же глупость и ложь, как и многое из того, что объявляет Саакашвили.

Об этом написал народный депутат Александр Дроздик на своей странице в Facebook, комментируя выступление экс-главы Одесской ОГА на канале ЗИК.

По его словам, Саакашвили сам признал, что готов на заказ участвовать в информационных войнах, произносить то, о чем ему прикажут заинтересованные лица.

"После отставки из Одессы, Михеил Саакашвили признался, что был участником дискредитационной кампании против Яценюка и его правительства. Саакашвили рассказал, что действовал так, потому что" его попросили ". Кто на этот раз" попросил "беспринципного политика делать очередные нелепые заявления на канале ЗИК - думаю, скоро увидим. Саакашвили сначала обслуживает своих хозяев, а потом сам признается в этом ", - заявил Дроздик.

Он назвал такое поведение экс-губернатора политической проституцией.

"Как это ни печально, но история Саакашвили сильно напоминает историю с Надеждой Савченко. Сначала было много надежд и авансов к обоим, а потом оказалось, что это пустышки и банальные вредители", - резюмировал нардеп.

Напомним, ранее стало известно, что Савченко создает свой политический проект. Накануне "Батькивщина" исключила Савченко из партии и фракции в Верховной Раде. Савченко была первым номером списка "Батькивщины" на выборах в парламент.