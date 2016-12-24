Порошенко поздравил иудеев Украины с Ханукой Один из крупнейших еврейских праздников длится восемь дней.

Петр Порошенко

Президент Петр Порошенко поздравил иудеев Украины по случаю Хануки.

"В исторических судьбах украинского и еврейского народов есть много общего. Сегодня мы вместе отстаиваем ценности демократии, прилагаем значительные усилия для победы над российской агрессией, установления мира и согласия на родной земле. Пусть свет Хануки принесет в каждую семью радость, наполнит новыми надеждами, укрепит веру в неодолимую силу истины и справедливости", - говорится в поздравлении, размещенном на сайте главы государства.

Ханука - один из крупнейших еврейских праздников, начинается 25-го числа еврейского месяца кислева и длится восемь дней. В этот праздник иудеи вспоминают об освобождении и очищении Иерусалимского храма во втором веке до нашей эры.

Президент Петр Порошенко также поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым, которое католики всего мира празднуют 25 декабря.