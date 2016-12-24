Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Президент предложил послушать первую запись "Щедрика" Леонтовича.

Президент Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю христиан западного обряда с Рождеством Христовым. В этот праздничный вечер послушайте первую запись "Щедрика" композитора Николая Леонтовича, сделанную в Нью-Йорке в 1922 году. С тех пор и по сей день именно с этой мелодией миллионы людей по всему миру встречают новогодние праздники", - говорится в поздравлении главы государства в Facebook.

В начале декабря группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект, который предлагает сделать 25 декабря официальным праздничным и выходным днем.

Год назад секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко счел себя не вправе решать, когда в Украине должно праздноваться Рождество Христово, но назвал мудрым праздновать его дважды.