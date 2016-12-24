Ватикан на Рождество перечислит Украине €6 млн В целом в католических церквях было собрано 12 млн евро.

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В день католического Рождества, 25 декабря, от лица Папы Римского Франциска Украине будет выделен первый транш гуманитарной помощи в размере 6 млн евро, сообщает пресс-служба Ватикана.

Деньги, собранные в ответ на призыв Папы Римского в церквях по всей Европе для помощи пострадавшим от конфликта на Востоке Украины, будут направлены на нужды более двух миллионов украинцев, прежде всего в Донецкой, Луганской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В сообщении отмечается, что в июле 2016 года Ватиканом был создан специальный комитет, который базируется в Запорожье и который отбирал для финансирования программы гуманитарной помощи для пострадавших от боевых действий на Донбассе. Деньги, которые перечислит Ватикан, будут распределены между 20 масштабными проектами и 39 более мелкими инициативами. Средства будут направлены прежде всего на потребности лечения, а также на продукты питания, средства гигиены и жилье.

В целом в ответ на призыв Папы Римского начиная с апреля 2016 года было собрано 12 миллионов евро пожертвований. Когда будет перечислена оставшаяся часть средств, в сообщении Ватикана не уточняется.