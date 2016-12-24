Савченко анонсировала презентацию общественной платформы РУНА Проект создается в поддержку децентрализации Украины.

Народный депутат Надежда Савченко в понедельник даст пресс-конференцию, на которой представит свою общественную платформу РУНА.

Анонс пресс-конференции в "Лигабизнесинформ" Савченко разместила в своем фейсбуке, прикрепив картинку с логотипом нового проекта. На картинке указано, что Савченко - лидер этой платформы.

Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Тема пресс-конференции: "Концепция системных изменений Украины как унитарной децентрализованной республики".

"В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа РУНА: Рух, Реформы, Революция украинского народа", - сказано в анонсе.

Участниками мероприятия, кроме Савченко, будут Назар Мухачев, сотник 26-й сотни Самообороны Майдана, атаман ОО "Украинское Казацкое Войско" (Киев); Теодор Дякив, представитель экспертной группы "Народный суверенитет" (Львов).

На сайте "Лигабизнесинформ" размещен аналогичный анонс.

Напомним, о том, что Савченко создает свой политический проект, ранее заявляли в партии "Батькивщина". Накануне "Батькивщина" исключила Савченко из партии и фракции в Верховной Раде. Савченко была первым номером списка "Батькивщины" на выборах в парламент.