В БПП победу на выборах в ОТГ считают свидетельством поддержки украинцами децентрализации В Киеве прошел форум новоизбранных глав и депутатов ОТГ.

Фото: solydarnist.org

Победа Партии «БПП «Солидарность» на выборах в объединенных территориальных общинах, а также высокая явка избирателей свидетельствуют о поддержке украинцами реформы децентрализации, инициированной Президентом Петром Порошенко. Об этом во время форума новоизбранных глав и депутатов ОТГ заявил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде, член Центрального совета Партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность» Сергей Березенко.

Участие в форуме приняли более 400 делегатов из всех регионов Украины. В частности, 107 новоизбранных председателей и 194 депутата ОТГ

«На этих выборах партия “БПП “Солидарность” в очередной раз показала, что она является единственной политической силой, которая объединяет всю страну. Кандидаты, которые баллотировались при поддержке партии, победили и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге Украины», - сказал Березенко.

По словам Березенко, важными признаками этих выборов является недоверие избирателей к популистских и радикально настроенных кандидатов, а также провал в восточных областях представителей пророссийских политических сил.

В обращении к участникам форума Президент Украины Петр Порошенко отметил: «Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Новые возможности уже открылись для более чем 3 миллионов граждан, которые живут в объединенных громадах, а это почти четверть сельского населения Украины. За год увеличение доходов собственных бюджетов объединенных общин выросли более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединенных общин».

«В следующем году объединенные общины будут иметь возможность использовать около 9 миллиардов гривен на важные проекты – больницы, дороги, котельные. Это то, что дает превращать политику на технологию достижения конкретных результатов, понятных каждому», - отметил Президент Украины.

Как сообщил на форуме вице-премьер-министр – министр регионального развития Геннадий Зубко, 2017 год должен стать годом объединенных общин. «Мы видим, что в результате финансовой децентрализации местные бюджеты увеличились. Но нужно сделать так, чтобы это почувствовали и обычные семьи: когда дети пойдут в садик или школу, когда обращаться в больницу или в орган местной власти по социальной или административной услугой – когда будут получать качественную услугу», - сказал Геннадий Зубко.

В целом в результате реформы децентрализации в Украине ожидается создание 10 тысяч объединенных территориальных общин.