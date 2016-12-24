Британия призвала соблюдать перемирие на Донбассе Борис Джонсон надеется, что прекращение огня приведет к миру.

Борис Джонсон Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал договоренность о прекращении огня на Донбассе и призвал стороны конфликта ее выполнять.

Заявление Джонсона доступно на сайте британского правительства.

"Я приветствую объявление о прекращении огня на востоке Украины после эскалации насилия в последние дни. Этот конфликт продолжает оказывать разрушительное воздействие на миллионы людей, живущих по обе стороны линии соприкосновения. Я призываю все стороны соблюдать перемирие и использовать его в качестве основы для достижения прогресса в построении прочного мира в Восточной Украине в 2017 году", - сказал он.

Напомним, по состоянию на утро 24 декабря на всей линии фронта на Донбассе установилась тишина. Всеобъемлющее, устойчивое, бессрочное прекращение огня началось с 00.00 24 декабря в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.

С воскресенья, 18 декабря, на Светлодарской дуге шли ожесточенные бои. Там погибли восемь украинских военных.