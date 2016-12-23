Парубий подписал бюджет на 2017 год Закон направлен на подпись президенту.

Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал государственный бюджет-2017.

"Закон подписан председателем Верховной Рады Украины. Закон направлен на подпись президенту", - отмечается на странице документа на сайте парламента.

Верховная Рада ранее отклонила ряд постановлений об отмене бюджетообразующих законопроектов, которые были приняты в ночь принятия бюджета-2017. Таким образом, спикер ВР Андрей Парубий получил возможность подписать государственный бюджет-2017.

Государственный бюджет на 2017 год (законопроект №5000) парламент принял ранним утром в среду, 21 декабря. Во втором чтении проект набрал 275 голосов, в третьем - 274 голоса.