Украина получила официальный аккаунт в Facebook Ранее Украина "завела" официальные аккаунты в Twitter и Instagram.

В социальной сети Facebook Украина получила доменное имя fb.com/Ukraine. Теперь здесь будет размещен официальный аккаунт Украины в крупнейшей социальной сети мира.

Целевая аудитория проекта - иностранцы, которые интересуются Украиной.

На этот момент на странице четыре поста. Аккаунт ведется на украинском языке. Его подписчиками стали 1389 человек.

Напомним, официальный аккаунт Украины в Twitter появился 2 июня. Он верифицирован самой компанией как официальный и ведется на английском языке.

В Instagram официальный аккаунт нашей страны появился в ноябре.

По данным Watcher, все три аккаунты ведутся SMM-командой Администрации Президента. Ранее аккаунт fb.com/ukraine принадлежал другому пользователю, но в результате переговоров его удалось переоформить.