Тимошенко анонсировала "Стратегию вывода Украины из кризиса" Программа будет представлена в начале следующего года.

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Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что в начале следующего года представит "Стратегию вывода Украины из кризиса", где пойдет речь об изменении Конституции, налоговой системы, развитие аграрного сектора, борьбу с коррупцией.

«Партия ВО «Батькивщина» сразу после Нового года презентует новый стратегический план для Украины. Он будет реалистичный и воплощенный в жизнь, как только власть будет перезагружена», – подчеркнула Юлия Тимошенко, отвечая на вопросы во время онлайн-конференции.

Прежде всего, подчеркнула парламентарий, нужно побороть коррупцию в высших эшелонах власти и запретить офшоры.

«Коррупция не будет существовать, если высшее руководство государства не будет ее возглавлять. Поэтому Президенту, председателю правительства, руководителю НБУ надо перестать крышевать коррупцию, тогда она на системном уровне минимизируется. Также нужно принять законы, которые запретят офшоры. Таким образом мы сможем удвоить наш бюджет и сделать страну богаче», – отметила народный депутат.

При этом Тимошенко напомнила, что, будучи премьер-министром и наводя порядок в энергетике, в 2000 году удалось увеличить доходы бюджета и покрыть годовые задолженности по пенсиям и зарплатам. А в 2005 году смогли удвоить доходы от теневых сделок на таможне.

Также Лидер Партии ВО «Батькивщина» считает, что нужно менять налоговую систему, но прежде всего надо радикальным образом снизить налог, поскольку в нашей стране одна из самых высоких налоговых нагрузок на предпринимателей.

«В нашей стране налоговая нагрузка на предпринимателей самая высокая в мире. Почему? Потому что нам не дают развиваться, становиться на ноги. Потому что Украина - лакомый кусок в мире и ее не хотят нам просто так отдать», – сказала она.

В качестве примера Тимошенко привела американскую налоговую систему, где нет налога на добавленную стоимость.

Кроме того, подчеркнула Юлия Тимошенко, надо развивать аграрный сектор, в частности, создавать фермерские хозяйства, а также предприятия по переработке сельхозпродукции, что сделает нашу страну богатой.

«Нужно поднимать аграрный сектор. Если мы построим 2,5 млн фермерских хозяйств, как это есть в Польше, и минимизируем крупные аграрные холдинги, монополии, то построив предприятия по переработке сельхозпродукции сможем сделать страну самой богатой в Европе. Земля – это наше бесценное сельскохозяйственное богатство», – подчеркнула парламентарий.

Кроме того, считает она, надо ввести микрокредитование для малых предприятий, что позволит создать рабочие места для молодежи.