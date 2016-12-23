Тимошенко рассказала, с кем бы "Батькивщина" объединилась в новом парламенте В следующем созыве Рады не будет "Народного фронта" и БПП, уверена нардеп.

Фото: Макс Требухов

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявляет, что за провал социально-экономической политики нынешней власти украинцы требуют проведения досрочных выборов и полного обновления власти в Украине. При этом, по ее словам, команда партии В готова к объединению с оппозиционными демократическими силами только в обновленном парламенте после проведения парламентских выборов, и будет нести полную ответственность исключительно за свои действия перед украинцами.

«Люди совершенно точно считают, что нужна полная перезагрузка власти – продажных силовиков, судей, президента, парламента. И они справедливо за это бьтся. Именно поэтому, нужна полная перезагрузка и проведения выборов», – сказала Юлия Тимошенко во время онлайн-конференции, отвечая на поставленный вопрос.

Политик также отметила, сегодня стало очевидно, что в Украине работает «коррумпированный, не проевропейский режим, который не служит людям и не реформирует страну». А потому действующая власть и, в частности, президент Петр Порошенко должен либо подтвердить мандат доверия украинцев, или немедленно объявить проведение досрочных выборов.

«Если лидер страны является моральным, то он самостоятельно объявляет досрочные выборы, чтобы подтвердить мандат доверия. Если такого мандата не будет, то он просто должен уйти и не заставлять народ бороться на Майдане с деревянными щитами за право освободиться от коррумпированного и недемократического режима», – подчеркнула парламентарий.

Лидер фракции «Батькивщина» также ответила на вопрос относительно того, готова ли его политическая сила объединиться с оппозиционными демократическими силами в парламенте, при этом отметив, что это возможно только в обновленном парламенте после проведения досрочных парламентских выборов, и «Батькивщина» будет отвечать перед украинцами за собственные действия.

«Я не готова брать ответственность за других, и поэтому партия ВО «Батькивщина», и я как ее лидер, мы сегодня отвечаем только за нашу политику. А объединение с оппозиционными демократическими силами возможно лишь в новом парламенте, когда пройдут досрочные парламентские выборы», – акцентировала Юлия Тимошенко.

Юлия Тимошенко также добавила, что сегодня ситуацию можно изменить, избрав новый парламент, куда войдут настоящие демократические силы, которые будут бороться за достойное будущее Украины. По словам народного депутата, в новом парламенте будут отсутствовать «Народный фронт " и «Блок Петра Порошенко», но в Верховной Раде будут представлены такие демократические силы, как ВО «Батькивщина», «Самопомощь», «Свобода», а также партия Анатолия Гриценко «Гражданская позиция», Дмитрия Добродомова «Народный контроль» и молодая команда Михаила Саакашвили.