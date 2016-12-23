Лубкивский: Украина должна понимать, чем может заинтересовать Америку Пророссийскую политику Трамп вести не будет, уверен дипломат.

Дипломат, координатор Движения «Справедливость» Маркиян Лубкивский в программе "Большое интервью" с Евгением Киселевым выразил убеждение, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет заигрывать с Российской Федерацией.

"Его позиция в отношении России будет достаточно жесткой как бизнесмена и как человека, умеющего отстаивать свой экономический интерес", - подчеркнул Лубкивский. Республиканец Дональд Трамп будет абсолютно проамериканским президентом, поэтому его позиция относительно всего мира будет прагматическая и предметная, убежден дипломат.

"Времена Трампа – эпоха консерватизма. Его политика, скорее всего, направлена на то, чтобы навести порядок в своей стране. Америка - для американцев. Перед Украиной встает вопрос: чем она может заинтересовать администрацию Трампа, чтобы получить поддержку Соединенных Штатов? Трехдневный визит лидера Движения «Справедливость» Валентина Наливайченко, многочисленные переговоры с представителями администрации Дональда Трампа свидетельствуют: в первую очередь, это – реальная борьба с коррупцией в нашей стране, - отмечает Маркиян Лубкивский. - Это даст нам возможность предложить Америке возможности для защиты своего бизнеса в Украине, возможность инвестировать с наименьшими рисками".

Также дипломат отметил, что у Америки есть определенные планы по размещению производства на территории Украины.