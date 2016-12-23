Правительству надо начать бороться с контрабандой в зоне АТО, - Наливайченко "Первым шагом должна стать публикация списка компаний, торгующих на Востоке".

Украина должна безотлагательно начать борьбу с контрабандой в зоне боевых действий, для чего нужно принять ряд законопроектов и опубликовать список компаний, торгующих в зоне АТО. Об этом сказал бывший глава СБУ и лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко во время пресс-конференции в Киеве.

"Есть ряд законопроектов, которые нужно безотлагательно принять. Мы должны остановить коррупцию во время войны. И в этом нас поддерживают наши международные партнеры. Для этого мы должны использовать успешный опыт ряда стран таких, как Хорватия должны принять закон о наказании за преступления мародерства и наживы, которые осуществляются во время войны. Самое главное - в таком законопроекте должен отсутствовать срок давности", - говорит он.

По словам Наливайченко, правительство Украины должно опубликовать перечень компаний, которые торгуют в зоне АТО.

"Украинское правительство должно сделать первый шаг и обнародовать список компаний, которые торгуют, поставляют товары на временно оккупированные территории. С этого должна начаться реальная борьба с контрабандой. Атлантический совет, Республиканская и Демократическая партии США нас в этом поддержали", - сказал он.

В Антикоррупционной платформе Украины, которую презентовал экс-глава СБУ, представлен и ряд других шагов, которые должны обеспечить эффективную борьбу с коррупцией. По словам Наливайченко, программа была разработана совместно с иностранными экспертами.

В частности, предлагается вступление Украины в международную антикоррупционную коалицию, привлечение правового надзора со стороны США и ЕС и концентрация борьбы с коррупцией в одних руках. Для этого Наливайченко предложил предоставить больше полномочий НАБУ.

По его словам, Сенат и Конгресс США больше всего раздражает отсутствие наказания за коррупционные преступления в Украине. Для того, чтобы коррупционеры не могли больше уклоняться от ответственности, Наливайченко считает необходимым создать Антикоррупционный суд.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Украине нужно перекрыть весь грузопоток через линию разграничения на Донбассе. По его словам, жесткая экономическая блокада привела к быстрой деоккупации Хорватией своей территории.