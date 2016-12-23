ГПУ просит Италию допросить Берлускони из-за его визита в Крым Экс-премьер Италии посетил аннексированный полуостров в сентябре 2015 года.

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Генеральная прокуратура просит правоохранителей Италии допросить бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони по поводу его визита в аннексированный Россией Крым в сентябре 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что во время посещения винодельческого комбината "Массандра" в Крыму генеральный директор предприятия лично откупорила для президента РФ Владимира Путина и экс-премьера Италии Берлускони одну бутылку уникального коллекционного вина "Херес-де-ла-Фронтера" урожая 1775 года из коллекционного фонда.

"Данный объект является национальным достоянием Украины и составляет значительную историческую, научную и практическую ценность. Этим действием был нанесен государству Украина ущерб на сумму 2,2 млн гривен", - отмечается в сообщении.

19 декабря прокуратура направила международно-правовое поручение в Италию о проведении допроса Берлускони по поводу посещения им в сентябре 2015 года государственного концерна "Массандра" и дегустации коллекционного вина.

Напомним, Берлускони и Путин 11 сентября 2015 года посетили оккупированный Крым. Кроме всего прочего, Путин провел Берлускони в винные погреба "Массандры", где они распили бутылку 240-летнего вина. В энотеке "Массандры" на момент аннексии Крыма хранилось пять бутылок Хереса-де-ла-Фронтера, еще две бутылки были проданы на аукционе Сотбис в 1990-м и 2001 годах. Стоимость бутылки такого вина, по различным оценкам, сегодня составляет от 100 до 150 тыс. долларов.

17 сентября Прокуратура Крыма возбудила по этому поводу уголовное производство. Ранее Служба безопасности на три года запретила Берлускони въезд в Украину.