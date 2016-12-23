П'ятнична п'ятірка передноворічна: що, не чекали так рано?
По честі, ми й самі не чекали. Але оскільки країна почала святкувати одне з найулюбленіших свят за тиждень, а подекуди й за два тижні до його початку, рубриці “П'ятнична п'ятірка” нічого не залишається, окрім як доєднатися до завчасного тренду.
Святий Коломой та банк під подушкою
Першим розпочав нескінченне свято, звісно ж, “Приватбанк”, який націоналізували саме в ту ніч, коли святий Миколайчик мав розносити цукерки дітям слухняним та різки дітям неслухняним. Єдине, чого досі не можуть зрозуміти сотні вітчизняних фінансових аналітиків, — що все-таки поклав “святий Коломойчик” під подушку українцям: різки чи цукерку. Однозначно назвати “Приватбанк” цукеркою, як би за ним не побивався топ-менеджмент “Привату”, не дозволяє натура чарівного Коломойчика — всім відомо, що якби в нього в руках була цукерка, хрін би вона опинилася під чужою подушкою. Але й різками націоналізацію банку коштом бюджету теж не назвеш: якби такому системному банку дозволили збанкрутувати, відшмагало би платників податків значно болючіше.
Тож питання лише в відсотковому співвідношенні різок та цукерок у такому подарунку — але то інформація інсайдерська й розголошенню не підлягає. Відтак поки що лишається хіба що подякувати патріотичним учасникам цієї зимової вистави за те, що націоналізувати Приватбанк вирішили на українське свято Миколая, а не на звичайний радянський Новий рік. Бо хоч паніка 1 січня була би значно меншою, ніж 19 грудня — людям би навіть до банкомату добігти важко було — але хто його знає, чи п'яний дід Мороз із коштовним подарунком не заснув би десь у під'їзді, як це часто трапляється в перші години приходу нового року та нового щастя.
Річний, нічний, новорічний
А от Верховна Рада вирішила не перейматися автентичними українськими ритуалами та гульнути так, як Миколаю й не снилося — зате досі щороку сниться Жені Лукашину та іншим персонажам націєтворчих фільмів Московії.
Вас досі дивує під час прийняття бюджету, що чотири з гаком сотні людей цілу ніч шумлять, завзято ділять подарунки, вітають одне одного й роз'їжджаються, потомлені, щасливі й сповнені казкових сподівань на наступний рік, аж о 5-й ранку? Справді дивує?! Ви що, самі ніколи в компанії Новий рік не святкували?!
Просто народний депутат як ніхто інший знає, що справжній Новий рік — це якраз ніч прийняття бюджету. Адже від того, як її проведеш, реально залежить фінансування всього твого наступного року! То що ж тут дивного, що депутати готові гульвісити всю ніч без перерв на олів'є та хороводи?
З огляду на це навіть язик не повертається дорікати народним обранцям, що одразу після нічних посиденьок вони ще й узяли собі канікули ледве не на місяць. Усім же відомо, що після святкування Нового року повноцінна робота все одно раніше середини січня не починається!
Фіскали, час та гроші
Після святкувань у Верховній Раді вся країна остаточно зрозуміла, що відтягувати новорічний корпоратив до наступного тижня — це очевидний злочин перед людством. І вже 21 грудня Державна фіскальна служба, навіть не ховаючи свої істинні наміри під формальними назвами на кшталт “націоналізації” чи “прийняття бюджету”, провела урочисте святкування Нового року. Як повідомив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, в окремому павільйоні столичного “ВДНГ” було зібрано вечірку на 1000 персон — із виступами поп-зірок та наїдками від відомої київської мережі недешевих ресторанів.
Хоч у пана Гнапа в голові не вкладається, як під час війни та економічної кризи податківці можуть влаштовувати гулянки на тисячу гостей, але не будемо надто суворими до фіскалів: бо кому-кому, а саме їм якраз і можна. Адже широко відомо, що українські податківці завжди вміли випереджати час — збирати податки коли на квартал, а коли — й на рік наперед. Тому нема нічого дивного, що й корпоратив у них уже 21 грудня, й гуляють під час війни. Врешті, колись же війна закінчиться й настане повноправний час для гулянок на тисячу персон, чи не так? То чому б тоді, як і з податками, не відгуляти таке паті завчасно — просто зараз?
Врешті, якщо податківці після такого паті, як і нардепи, хоча б до середини січня забудуть про процес доїння бізнесу, країні від того тільки легше буде.
“Як умру, то похмеляйте...”
Хоча набридлу московську історію про гадость, залівную рибу та уліцу Строітєлєй уже й рік як прибрали з наших екранів, але без історії про те, що “Надя приїхала”, все одно Новий рік не обходиться. Не встигла Надя Савченко приїхати з зустрічі з ватажками донбаських терористів та вилетіти з фракції “Батьківщини”, як заявила, що Адміністрація Порошенка отримала наказ її, Надю Савченко, “арештувати, а якщо не вийде, то повісити на мене все, що вони хочуть”. А якщо й це не вийде — то просто “знищити фізично”. “Я до цього готова, й знаю числа й дні, коли це буде відбуватися”, — попередила Савченко.
В повітрі одразу розлився густий запах хвої — адже “вішати все, що хочеш”, напередодні Нового року заведено саме на ялиночку. А щодо чисел та днів, у які це все має відбуватися, то ми їх теж усі знаємо незгірш за Надію: адже переважна більшість українських громадян 1 січня так само почуватимуться “знищеними фізично”!
Більше того, дехто з громадян, так само як і Надія, звинувачуватиме у власному фізичному стані Порошенка! Бо ж очевидно, що то просто торт на закусь був несвіжий, а не останній стакан — зайвий!
З Новим глодом!
Щоправда, жарти про традиційну святкову інтоксикацію на тлі останніх новин із Московії починають відгонити жорстокою чорнухою (“он сусіди вже на поминках п'ють, а ми ще навіть старий рік провести не встигли!”), а то й можуть викликати ображену ноту російського МЗС.
Обурення російських дипломатів на твіти про “настоянку глоду” від українського посла в Фінляндії зрозуміти можна: справді, йдеться про 7 десятків смертей, причому смертей людей цивільних, які не лізли зі зброєю через чужі кордони, а просто вирішили напитися рідини для ванн. Утім, поспівчувати людській трагедії, як би того не вимагали принципи гуманізму, теж не виходить — як і не виходить стримати сміх при оголошенні чергових лауреатів “премії Дарвіна”. Бо, умовно кажучи, якщо людина траванулася, випивши антифризу замість горілки — то це ще можна списати на випадковість, але коли хряпнула сірчаної кислоти замість антифризу — то тут уже результат, може, й не зовсім очікуваний, але цілком закономірний. Бо якщо хімічну рідину, не придатну до внутрішнього вживання, громадяни Росії все одно вживають усередину, то це ж іще не привід встановлювати ГОСТи на вміст шкідливих речовин чи смакові властивості мазуту, ацетону та метилового спирту.
Тож єдине, що можна порадити росіянам, — це писати на рідині для ванн чи косметичному лосьйоні не просто “Не для внутреннего применения”, а “Это, бл..дь, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО пить нельзя!», а із терміну “метиловий спирт” на офіційному рівні прибрати нарешті це спокусливе друге слово! Звіть його просто “метанолом”, якщо інакше не виходить!
А поки цього не зроблено, залишається хіба що побажати нашим сусідам, щоби в новорічну ніч у їхньому спиртовому розчині настоянки глоду завжди було 70% винятково етилового спирту! Може, якщо ця мрія мільйонів простих вань здійсниться, ці вані нарешті перестануть лізти зі зброєю через чужі кордони?..
P.S. Якщо вас обурило, що в новорічній статті українського видання є лише одне новорічне побажання, та й те адресоване росіянам, не переймайтеся: бо ж якщо росіяни таки справді перестануть лізти через наш кордон, з усім іншим ми впораємось і самі — без будь-яких ритуальних побажань та приводів.