За год в Украине зафиксировали 247 кибератак на госучреждения Открыты 64 уголовных производства, четырем лицам объявлено о подозрении.

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За 2016 год в Украине произошло 247 кибератак на государственные учреждения.

Об этом сообщается в специальном отчете на сайте Службы безопасности.

"Выявлены 247 кибератак, объектами которых были информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющие элементы критической инфраструктуры и тому подобное. По фактам несанкционированного вмешательства в работу государственных электронных информационных ресурсов начаты 64 уголовных производства, четырем лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу пять приговоров суда", - говорится в сообщении.

Кроме кибератак СБУ также боролась с "неконтролируемыми международными каналами связи".

"Также начаты 14 уголовных производств по функционированию неконтролируемых международных каналов связи, четырем лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу девять приговоров суда", - отмечается в сообщении.

Напомним, утром 6 декабря работа веб-сайтов Минфина и Госказначейства была заблокирована вследствие скоординированной профессиональной хакерской атаки. Было повреждено сетевое оборудование, некоторое время не проводились платежи. С 6 декабря также по неизвестным причинам не рабтала фондовая биржа ПФТС.

12 декабря в Киеве пропал сигнал провайдера "Воля". Компания заявила о внешней атаке на сеть. В течение ночи сервис был восстановлен.

13 декабря сайт Минобороны несколько часов не работал из-за хакерской атаки.

15 декабря хакеры атаковали сайт "Укрзализныци".

18 декабря в Киеве и области произошел масштабный сбой в энергосистеме. Одной из причин также называют кибератаку.