Морской трибунал начнет рассматривать иск Украины против РФ в начале 2017 года По данному иску уже сформирован трибунал.

Международный трибунал Организации Объединенных Наций по морскому праву в начале 2017 года начнет рассматривать иск Украины против Российской Федерации по факту нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел.

"В начале 2017 года начнется рассмотрение дела Украины против РФ в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву", - говорится в сообщении.

По данному иску уже сформирован трибунал. Его президентом назначен судья Пайк Цзин Хюн (Jin-Hyun Paik, Южная Корея), также в его состав вошли судьи Буалем Бугетайя (Boualem Bouguetaia, Алжир), Алонсо Гомез-Робледо Вердуско (Alonso Gómez-Robledo Verduzco, Мексика). Украиной назначен профессор Лёв (Великобритания), Россией - судья Владимир Голицын.

Напомним, Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву 14 сентября 2016 года.

В своем иске Украина требует от России прекратить нарушение своих прав, включая права на природные ресурсы континентального шельфа, в том числе, на шельфе, прилегающем к аннексированному Крыму, а также компенсировать нанесенный ущерб.

МИД ожидает, что трибунал рассмотрит иск до 2019 года. Оценки размера компенсации будут делать эксперты.