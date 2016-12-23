ТРК "Эра" предупредили об отключении за долги Телеканал задолжал 18,3 млн гривен.

Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения предупредил телерадиокомпанию "Эра" об отключении от эфира.

В сообщении концерна отмечается, что по состоянию на 21 декабря "Эра" задолжала 18,3 млн гривен (9,1 млн за 2014 год и 9,2 млн за 2016 год).

Предоставление телекоммуникационных услуг будет остановлено через десять календарных дней, если в ближайшее время "Эра" не погасит задолженность.

"К сожалению ООО "Телерадиокомпания "Эра" на сегодняшний день не предпринимает никаких шагов для урегулирования отношений с Концерном РРТ, а генеральный директор Лоташевский отказывается от любых переговоров", - сказано в сообшении.

Напомним, телерадиокомпания "Эра" связана с народным депутатом Андреем Деркачом. Он - почетный президент медиа-холдинга "Эра-Медиа" в составе радио "Эра" и одноименного телеканала, который транслируется на "Первом национальном" утром и около полуночи.