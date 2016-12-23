На Позняках принялись за снос радиорынка На месте рынка хотят построить дом.

Утром в пятницу около 150 человек начали сносить торговые павильоны на рынке "Харьковский" (известен как радиорынок) по ул. Ревуцкого, 40 на жилмассиве "Позняки".

Глава профсоюза предпринимателей этого рынка Сергей Еременок обнародовал в фейсбуке фото последствий погрома.

Ранее Еременок заявлял, что администрация рынка оказывает пытается выжить торговцев. Причина, по его данным, в том, что на месте рынка и близлежащего озера Лебединое планируют строить жилищный комплекс "Лебединый".