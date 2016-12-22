Депутаты решили заменить Савченко в ПАСЕ Березой Пока неизвестно, кто будет его заместителем.

Фото: day.kyiv.ua

После исключения Надежды Савченко из делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.

Об этом заявила народный депутат Анна Гопко, передает "112 Украина".

"Сегодняшнее голосование (относительно исключения Савчено из делегации, - ред.) показывает, что на месте Савченко, это было проголосовано, будет Борислав Береза, который был ее заместителем, который эти 2 года постоянно ездил в ПАСЕ, который знает несколько иностранных языков, представлять Украину и отстаивать интересы государства", - сказала Гопко.

По ее словам, пока неизвестно, кто будет его заместителем.

"Кто будет заместителем, мы сейчас ждем, кто из фракции определится, потому что сейчас выглядит, что это квота "Народного фронта". Будем выяснять предложения и кандидатур, кто будет заместителем Березы", - отметила нардеп.

22 декабря Верховная Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ. За это соответствующее постановление проголосовали 237 народных депутатов.