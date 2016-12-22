Коммунистку Александровскую оставили под домашним арестом С учетом состояния подозреваемой арест - частичный.

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Суд продолжил домашний арест для бывшего народного депутата от КПУ Аллы Александровской, подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу, еще на два месяца.

Об этом сообщает Укринформ.

"Накануне на судебном заседании без прессы суд продлил домашний арест для Аллы Александровской еще на два месяца", - отметил адвокат Александр Шадрин.

По его словам, арест, с учетом состояния подозреваемой, - частичный.

"Сам факт позволяет ей больше внимания уделять своему здоровью. Александровская была на суде", - добавил Шадрин.

Накануне прокуратура передала дело Александровской в суд. Защита подала ходатайство об определении подсудности.

28 июня Алла Александровская задержана по подозрению в преступлении по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) - с санкцией до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, а уже 30 июня суд поместил ее в СИЗО.