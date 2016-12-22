Киевсовет утвердил целевую программу "Здоровье киевлян" Предусматривается обеспечить киевлян услугами семейной медицины на уровне 75%.

Фото: Макс Требухов

Киевский городской совет в четверг утвердил городскую целевую программу "Здоровье киевлян на 2017-2019 гг", сообщаетс на сайте горсовета.

Программа предусматривает комплекс мер по улучшению демографической ситуации, повышение качества оказания медицинской помощи, совершенствование организационной структуры системы медицинского обслуживания и усиление кадрового потенциала отрасли.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, выполнение программы позволит увеличить показатель средней продолжительности жизни киевлян на 1 год, а уровень младенческой смертности снизить на 7% ежегодно.

"Мы впервые вводим программу управления заболеваниями путем частичного возмещения стоимости лекарственных средств при бронхиальной астме, хронической обструктивной болезнью легких, артериальной гипертензии, стенокардии, сахарном диабете, язвенной болезни. Это позволит уменьшить обращения за неотложной медицинской помощью на 20%, госпитализацию в стационары - на 30% и снизить риск возможных осложнений. На такую финансовую компенсацию мы направляем из городского бюджета почти 443 268 тысяч гривен", - заявил на пленарном заседании Николай Поворозник.

По его информации, планируется увеличить количество пациентов, которые начинают и заканчивают лечение на уровне первичной медицинской помощи до 60%, обеспечить киевлян услугами семейной медицины на уровне 75%.

12 декабря Киевсовет принял горбюджет и программу социально-экономического развития на 2017 год.