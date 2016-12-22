Полученные от США беспилотники оказались неэффективными в войне на Донбассе Российские средства РЭБ могут перехватывать дроны.

RQ-11B Raven

Поставленные в Украину из США беспилотники стоимостью в миллионы долларов оказались беззащитны перед глушилками и взломом.

"С самого начала решение об использовании этих дронов (в конфликте) было неверным", - сказал советник начальника Генштаба Украины Натан Хазин агентству Рейтер.

Летом 2016 года Украина получила 72 мини-дрона RavenR Q-11B Analog, однако они зарекомендовали себя настолько плохо, что Хазин предпочел бы вернуть их обратно.

Запускаемые вручную беспилотники Raven были поставлены Украине в рамках программы военной помощи США. Планировалось, что Киев будет широко использовать на фронте переносные, лёгковесные и не оснащенные оружием дроны-разведчики, производимые компанией AeroVironment.

Тем не менее, дроны оказались неэффективны в борьбе с сепаратистами, которые используют намного более продвинутые средства радиоэлектронной борьбы, чем противостоящие Западу боевики в Афганистане, Ираке или Сирии.

Россия и поддерживаемые ею сепаратистские силы могут перехватывать и создавать помехи для видеосигналов и данных беспилотников.

"Комплекс аналоговый, поэтому каналы передачи команд и данные не защищены от перехвата и глушения современными средствами радиоэлетронной борьбы", - пишет Рейтер со ссылкой на командование украинских ВВС.

Американские чиновники на условиях анонимности сказали, что российские средства электронной борьбы оказались гораздо более продвинутыми, чем предполагалось в начале конфликта, и что украинские и американские военные постепенно адаптируются к ситуации.

Один из украинских чиновников сказал Рейтер на условиях анонимности, что хотя дроны использовались в зоне АТО, на передовой они задействованы не были.

Советник начальника Генштаба Хазин сказал, что беспилотники в основном лежат на складе, и назвал их слабым местом - они позволяют противнику увидеть диспозицию украинских войск и при желании их можно легко сбить. Заряда батарей в этих аппаратах хватает ненадолго, и они не могут гарантированно выполнять ключевую задачу - добывать разведданные о позициях артиллерии, сказал он.

Натан Хазин заявил Украинской службе Би-би-си, что причиной поставки неэффективных беспилотников была некомпетеность с украинской стороны.

"Люди, которые ставили задачу по беспилотникам, были абсолютно некомпетентны. А американская сторона - вместо того чтобы откорректировать их в соответствии с реалиями - выдала то, что запрашивали", - сказал он.

По словам Хазина, стоимость каждого из 24 комплектов, полученных украинскими вооруженными силами от Вашингтона (в каждом - три беспилотника, оборудование для управления ими и программное обеспечение) - около 400 тысяч долларов.

Дроны RQ-11B до сих пор используются в зоне конфликта, уточнил Хазин - "каждый раз рискуя, что этот комплекс будет либо взят [противником], либо уничтожен".