ГПУ проверяет членов ПС и "Братства" по делу об убийствах силовиков на Майдане Следователей также интересует история с карабином и нардепом Пашинским.

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Генеральная прокуратура проверяет членов партии "Братство" и организации "Правый сектор" на причастность к убийствам силовиков во время Евромайдана.

Об этом свидетельствуют несколько определений Печерского районного суда (1; 2; 3; 4;) от 16 декабря, обнародованные в Едином реестре судебных решений.

Указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников Внутренних войск Министерства внутренних дел и бойцов спецподразделения "Беркут" 18-20 февраля 2014 года.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали 6-й этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", - сказано в одном из определений.

В ходе осмотра гостиницы были изъяты документы ПС, в частности листы бумаги с фамилиями активистов, а также номера мобильных телефонов лиц.

Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с указанных номеров телефонов.

Также на предмет причастности к убийствам милиционеров проверяются члены "Братства".

"Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены Всеукраинской политической партии "Братство", - говорится в определении суда.

Суд также предоставил следователям доступ к телефонам активистов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которой был обнаружен карабин NorincoCQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева, сказано еще в одном определении суда.

Этот автомобиль был 18 февраля 2014 года заблокирован активистами на ул. Институтской, но после вмешательства депутата Верховной Рады Сергея Пашинского уехал.

Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля.

Наряду с этим в рамках расследования суд разрешил следователям получить информацию о телефонных соединениях некоего участника акций протеста, который в ходе допроса в качестве свидетеля сообщил, что 20 февраля 2014 года стрелял их охотничьего ружья Remington 870 в сторону силовиков. Также предоставлен доступ к телефонным соединениям его знакомого, с которым свидетель вместе принимал участие в акциях протеста, и еще одного человека, сказано в четырех определениях суда (1; 2; 3; 4)