Нужно укреплять свою оборону, а не критиковать подаренную армии технику, - Тетерук Только бюджетное финансирование и государственный контроль обеспечат необходимое качество оружия, считает нардеп.

Фото: Макс Требухов

Украина должна финансировать разработку и закупку современного вооружения, вместо того чтобы критиковать технику, подаренную волонтерами и западными партнерами.

Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Народный фронт", участник АТО Андрей Тетерук, комментируя публикацию агентства Reuters о уязвимости западных беспилотников и разработанных волонтерами артиллерийских планшетов, которые используются в Вооруженных Силах.

"В первую очередь украинское государство должно финансировать разработку и закупку современных вооружений - в том числе систем разведки и связи, защищенных от российских средств радиоэлектронной борьбы. Только бюджетное финансирование и государственный контроль обеспечат необходимое качество оружия, на уровне западных армий. Критиковать планшеты и дроны, которые нам подарили волонтеры и американское правительство, - смешно. Должны их благодарить и признавать их вклад. Но надеяться можно только на свое государство", - сказал Тетерук.

В связи с этим он подчеркнул недостаточность существующего государственного финансирования на перевооружение армии.

"Яценюк боролся за повышение зарплаты военным. В 2016-м году практически сорвано финансирование государственного оборонного заказа. Военные заводы стоят без оборотных средств, затормозилось производство. А вы спрашиваете, почему в наших артиллеристов планшеты заражены российскими вирусами? Парламент уже в пятый раз провалил законопроект "Народного фронта" о финансировании обороны за счет спецконфискации. Вот как американцам дарить Украине современные, защищенные беспилотники, - если сама Украина уже год не конфискует деньги Януковича для закупки вооружений?", - отметил народный депутат.

В то же время он заверил, что подаренная несовершенная техника все же существенно усилила оборону на фронте.

"Профессионалы давно знают об электронных уязвимостях, описанные Reuters. Это новость только для общественности. Но уверяю вас: год-полтора назад эти подаренные планшеты и беспилотники были большим скачком в вооружении украинских частей", - сказал Андрей Тетерук.

"Когда Арсений Яценюк принял государство весной 2014 года, у наших артиллеристов не было не то что планшетов, - пушек и тягачей не хватало! Премьер должен был в первую очередь найти средства на ремонт стволов, на топливо и носки. И при этом еще и пенсии выплачивать! Спасибо волонтерам-программистам, которые быстро приспособили бесплатно гражданские технологии для управления огнем. Каковы бы ни были устаревшие западные беспилотники - а в ВСУ до Євромайдану вообще не было на вооружении беспилотников, защищенных незащищенных - никаких не было. Поэтому сейчас не может быть много финансирования на армию", - резюмировал Тетерук.