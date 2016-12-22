Кабмин внес в Раду новый законопроект о спецконфискации в нарушение регламента Перевнесение отклоненных проектов законов запрещено на протяжении текущей сессии

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Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект о механизме взыскания в доход государства необоснованных активов. Документ повторяет проект закона, который парламент провалил 8 декабря. При этом Регламент Рады запрещает перевнесение отклоненных законопроектов на текущей сессии.

Проект закона №5577 Кабинет Министров внес в четверг, сообщается на сайте Рады.

Согласно законопроекту, спецконфискации могут подлежать наличные деньги, долговые ценные бумаги, эмитентом которых является государство, государственные деривативы, банковские металлы и драгоценные камни, если их стоимость превышает тысячу размеров минимальной зарплаты (сейчас 1,6 млн грн).

Статья 107 Регламента Верховной Рады гласит, что отклоненный парламентом законопроект или повторяющий его по сути проект закона не могут быть внесены на текущей или следующей за ней внеочередной сессиях Верховной Рады соответствующего созыва.

Напомним, Рада уже несколько раз проваливала законопроекты, которые должны разрешить процедуру спецконфискации средств экс-президента Януковича и его окружения. Депутаты опасаются, что нормы законопроекта могут применить не только к окружению Януковича.