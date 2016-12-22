Найем не сможет претендовать на должность главы Нацполиции, - член конкурсной комиссии В конкурсе могут участвовать претенденты, которые имеют полное юридическое образование.

Конкурсная комиссия исключает возможность назначения депутата Верховной Рады Мустафы Найема на должность главы Национальной полиции.

Об этом сообщил член комиссии Евгений Захаров.

Он подчеркнул, что согласно требованиям конкурса, в отборе могут принимать участие претенденты, имеющие полное юридическое образование (специалисты или магистры, но не бакалавры), стаж работы в области права не менее семи лет после получения диплома и пяти лет управленческого стажа.

Захаров также отметил, что требования "достаточно жесткие" и не все кандидаты, публично заявившие об участии в конкурсе, в частности Найем, им соответствуют.

"Он юристом не работал, он все время работал журналистом. Я был удивлен, что он будет подавать документы. Это фактически напрашиваться на то, что его документы вообще не будут рассматриваться. Ему сразу же откажут. Ну зачем так делать, я не понимаю. Для пиара, для скандала?", - сказал Захаров.

Он также рассказал, что комиссия пока что провела лишь одно заседание и то не в полном составе. Следующее заседание назначено на 18 января 2017 года.

Прием документов на конкурс будет осуществлять до 8 января 2017 года.

Напомним, глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе была уволена 16 ноября 2016 года по собственному желанию. Сейчас эту должность в статусе и.о. занимает ее первый заместитель Вадим Троян.

Ранее Найем подтвердил желание возглавить Нацполицию.