Фирму Мураева-старшего заподозрили в хищениях на округе его сына Дело расследует полиция Харьковской области.

Евгений Мураев Фото: TVI

Полиция Харьковской области в сентябре 2016 года возбудила уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса) должностными лицами ООО "Пам Хаус" и ООО "Альтеп".

Издание "Наші гроші" со ссылкой на судебный реестр пишет, что эти компании в течение 2016 года получили несколько бюджетных подрядов в Харьковском и Змиевском районах на поставку топливных материалов и изготовление тепловой энергии. Следователи полиции считают, что закупки превысили среднерыночную стоимость топлива и энергии.

Основателем ООО "Алтеп" является отец народного депутата от Оппоблока Евгения Мураева и ООО "Хендлик техник" австрийца Пауля Торстена, а ООО "Пам Хаус" зарегистрировано на представителя Оппоблока в Харьковском облсовета Дениса Кришталя и то же ООО "Хендлик техник".

Харьковский и Змиевский район входят в округ, в котором избрался в Верховную Раду Евгений Мураев.