КС перенес рассмотрение е-декларирования из-за неявки заявителей
На заседание не явились инициаторы обращения - нардепы от "Оппоблока" Шпенов и Мирошниченко.
Конституционный суд отложил рассмотрение конституционности электронного декларирования доходов чиновников по причине неявки инициаторов представления.
Об этом сообщил председатель суда Юрий Баулин.
По его словам, на заседание не явились инициаторы обращения - депутаты от фракции "Оппозиционный блок" Дмитрий Шпенов, Юрий Мирошниченко. Также не явился в суд представитель президента и директор Национального антикоррупционного бюро.
Причины неявки не известны.
Суд принял решение отложить рассмотрение дела.
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Напомним, 48 депутатов Верховной Рады просят КС признать неконституционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции", касающихся введения электронного декларирования, и статью 366-1 Уголовного кодекса, которой вводится уголовная ответственность за предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах. В частности, нардепы просли признать неконституционной норму о декларировании доходов родственников чиновников.
Представление подписали все депутаты от фракции "Оппозиционный блок", а уполномоченными представителями в суде определены депутаты Шпенов и Мирошниченко.