Онлайн-трансляция заседания Рады Парламент рассмотрит увеличение окладов депутатам и исключение Савченко из делегации ПАСЕ.

Верховная Рада в четверг рассмотрит проект постановления о повышении окладов депутатам с 1 января 2017 года, а также проект постановления об исключении депутата Надежды Савченко из состава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Также депутаты должны утвердить смету расходов парламента на 2017 год.

В повестку дня включены законопроекты №5336 и №5336-1 о Конституционном Суде (первое чтение), а также ветированный президентом законопроект №4255 об амнистии в 2016 году осужденных участников антитеррористической операции. Также запланировано рассмотрение проекта постановления №5247 о назначении внеочередных выборов Северодонецкого городского совета Луганской области.

На утреннем заседании парламентарии рассмотрят законопроекты №0116 о ратификации соглашения с Италией о трудоустройстве членов семей сотрудников дипломатических представительств и №0118 о ратификации протокола о внесении дополнений в основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора "Европа - Кавказ - Азия".

Напомним, Рада ранним утром в среду приняла государственный бюджет на 2017 год.