Порошенко помиловал девять осужденных Фамилии помилованных не обнародованы.

Фото: Пресс-служба президента Украины

Президент Петр Порошенко помиловал девять осужденных. Об этом говорится в указе Президента №561 от 20 декабря.

Президент принял такое решение, рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение нанесенного ущерба и устранение причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства.

Фамилии помилованных не обнародованы.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, в июле Президент Петр Порошенко помиловал 14 человек - трех женщин и одиннадцать мужчин.