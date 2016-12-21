"Честно" назвало депутатов, которые чаще всего посещают Раду Среди прогульщиков - Оппоблок и "Воля народа".

Фото: Макс Требухов

Среди фракций Верховной Рады наиболее ответственно заседания посещают представители фракции "Народный фронт" с показателем 86%.Об этом говорится в исследовании движения "Честно".

Организация отмечает, что 218 из 406 нардепов увеличили показатели посещения в 2016 году.Все пленарные заседания посетили представители "Народного фронта" – председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты фракции Игорь Гузь и Александр Кодола.

Сейчас хуже всего Верховную Раду посещают "Оппозиционный блок", "Воля Народа" и "Возрождение".

"Честно" запустил флешмоб #НаРоботуЯкНаСвято, цель которого — привлечь внимание к одной из самых больших проблем Верховной Рады — низкой посещаемости заседаний нардепами. "Честно" уже полгода фиксирует, как пленарные дни, особенно пятница, проходят в полупустом сессионном зале. Хотя регулярное отсутствие на рабочем месте без уважительной причины при обычных условиях — это выговор и увольнение", - сказал координатор Общественного движения "Честно" Андрей Круглашов.

"Снятие заработной платы, которое я уже подписал, важный элемент. Также важный элемент и озвучивания тех депутатов, которые не появляются на рабочих местах. И я буду просить, чтобы "Голос Украины" (газета Верховной Рады - ред.) публиковала данные регистрации", - сказал председатель парламента Андрей Парубий.

При этом он отметил, что такие методы воздействия на нардепов не будут иметь успеха без общественного давления.