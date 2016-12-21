Суд оставил Охендовского на должности главы ЦИК
САП просила отстранить его от должности на два месяца.
Соломенский районный суд Киева отказался отстранить Михаила Охендовского с должности главы Центральной избирательной комиссии, информирует ВВС-Украина.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просила отстранить его от должности на два месяца.
По информации Укринформа, Охендовский доволен решением суда.
"Решением относительно ходатайства об отстранении от обязанностей председателя ЦИК и члена центральной избирательной комиссии я, безусловно, доволен, равно как и доволен процессуальным провалом противоположной стороны обвинения", - сказал Охендовский.
Он также прибавил, что решение суда относительно меры пресечения в виде личного обязательства он обжалует.
Ранее суд отпустил Михаила Охендовского под личное обязательство до 13 февраля 2017 года.
Напомним, Охендовский был избран членом ЦИКа в феврале 2004 года. Летом 2013 года он возглавил ЦИК вместо Владимира Шаповала.
Охендовского подозревают в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов.