Прокуратура передала дело коммунистки Александровской в суд Защита подала ходатайство об определении подсудности.

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Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении экс-нардепа от Коммунистической партии Аллы Александровской.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Прокуратура направила обвинительный акт в Харьковский районный суд, в связи с чем сторона защиты сегодня подала ходатайство об определении подсудности", - рассказал адвокат Александровской Александр Постернак.

По его словам, защита считает, что это дело подсудно Дзержинскому райсуду Харькова, поскольку часть преступлений, в которых обвиняют Александровскую, по версии следствия, совершалась на территории одноименного района города, кроме того, это было бы "территориально удобнее".

Постернак также сообщил, что суд продлил меру пресечения Александровской в виде круглосуточного домашнего ареста еще на 60 дней.

Напомним, 28 июня в доме Александровской провели обыск и она была задержана. Ей инкриминируют ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу) Уголовного кодекса.

Сын экс-нардепа Александр, который скрывается в РФ, извещен о подозрении и объявлен в розыск. По версии СБУ, Александровская и ее сын пытались подкупить руководство и депутатов местных советов Харьковской области для принятия на сессиях обращений к парламенту и Президенту относительно изменений в Конституцию по вопросам федерализации.

30 июня Киевский райсуд Харькова арестовал Александровскую на 60 дней без возможности внесения залога. Впоследствии эта мера пресечения неоднократно продлевалась. 20 октября суд продлил круглосуточный домашний арест Александровской на 60 дней.