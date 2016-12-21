Суд повторно отправил под домашний арест мэра Бучи Федорука В октябре это решение отменил Апелляционный суд.

Анатолій Федорук Фото: fakty.ictv.ua

Печерский районный суд Киева повторно отправил под домашний арест мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.

"По ходатайству Генеральной прокуратуры сегодня решением Печерского райсуда повторно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста мэру города Буча Анатолию Федоруку", - написала она.

Напомним, 21 июля правоохранители провели обыски в доме Федорука. После этого ему было предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Чиновнику инкриминируют незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда стоимостью более 100 млн гривен.

13 октября суд отправил Федорука под домашний арест и отстранил его от должности мэра. 25 октября это решение было отменено в апелляционной инстанции.