Суд повторно отправил под домашний арест мэра Бучи Федорука
В октябре это решение отменил Апелляционный суд.
Печерский районный суд Киева повторно отправил под домашний арест мэра Бучи Киевской области Анатолия Федорука.
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.
"По ходатайству Генеральной прокуратуры сегодня решением Печерского райсуда повторно избрана мера пресечения в виде домашнего ареста мэру города Буча Анатолию Федоруку", - написала она.
Напомним, 21 июля правоохранители провели обыски в доме Федорука. После этого ему было предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением. Чиновнику инкриминируют незаконную передачу в собственность физическим и юридическим лицам 68 га земель лесного фонда стоимостью более 100 млн гривен.
13 октября суд отправил Федорука под домашний арест и отстранил его от должности мэра. 25 октября это решение было отменено в апелляционной инстанции.