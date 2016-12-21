Заместитель министра Биденко извинился за клевету на депутата Загория Замминистра говорит, что пересказывал слухи.

Заместитель министра информационной политики Артем Биденко принес свои извинения за клевету на народного депутата Глеба Загория. Об этом он написал в своем блоге на «Украинской правде».

«Мне очень обидно, что мои комментарии 2014 году до сегодняшнего дня используются грязными технологами для сведения политических счетов. Я подчеркиваю в очередной раз: я не имел никакого права, ни одного доказательства для того, чтобы называть фамилии, факты, события, поскольку такой информацией не владел и фактически пересказывал слухи. В частности, об этом я отмечал автору интервью, но, к сожалению, эту деталь он манипулятивно пропускает. Впрочем, я признаю свою вину, ведь это была позиция недалекого эксперта, который стремился казаться более важным и осведомленным, чем был на самом деле. Я искренне извиняюсь - в очередной раз - перед всеми людьми, чья репутация страдает из-за моих необдуманных слов. Ни Глеб Загорий, ни другие люди, упомянутые мной - не имеют никакого отношения к тем обвинениям, которые звучат в соответствующем сюжете», - заявил Биденко.

Как сообщалось, 19 декабря народный депутат Глеб Загорий подал иск в Печерский суд об опровержении информации о покупке им места в списке БПП. Об этом сообщил его адвокат, партнер юридической фирмы GENTLS Олег Громовой.

Основанием для обращения в суд стали заявления заместителя министра информационной политики Артема Биденко о якобы покупку Загорием места в парламентском списке 2014 года.