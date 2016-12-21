Луценко заявил, что Кацуба согласился пойти на сделку со следствием По словам генпрокурора, это предполагает признание вины, показания на соучастников и возмещение ущерба государству.

Фото: пресс-служба Юрія Луценко

Бывший заместитель главы НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба пошел на сделку со следствием.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает "112 Украина".

"По состоянию на вчера Александр Кацуба написал почему-то на мое имя, вместо того, чтобы написать на имя следователя... заявление о готовности заключить сделку со следствием, Это предполагает признание вины, обличительные показания на лидеров преступной группировки, а также - возмещение посильной компенсации за причиненный ущерб. Учитывая, что ему инкриминируется хищение нескольких миллиардов, у меня будет очень сложная ситуация с вероятностью совершения сделки с суммой, которую он предлагает. Она, по-моему, не совсем адекватна причиненному государству ущербу", - заявил Луценко.

Он также подчеркнул, что все будет зависеть от того, какие показания и факты о других участниках хищения даст Кацуба.

Напомним, против братьев Кацуб возбудили уголовное дело весной 2014 года. 17 июня 2016 года был задержан Александр Кацуба. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 255 (создание преступной организации) и ст. 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. В частности, ГПУ подозревает его в причастности к присвоению 449,9 млн гривен средств "Нафтогаза".

Лидер депутатской группы Возрождение" Виталий Хомутынник обсуждал с генпрокурором Луценко возможное сотрудничество Кацубы со следствием. Об этом он рассказал в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной".

В среду, 21 декабря, в Винницкой области застрелился бывший замглавы "Нафтогаза" Геннадий Юрьев, который находился в розыске по делу братьев Кацуб.