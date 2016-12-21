Суд отпустил Охендовского под личное обязательство Глава ЦИКа заявил, что зарубежных поездок не планирует, а Новый год будет отмечать дома.

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Соломенский районный суд Киева назначил председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому в виде меры пресечения личное обязательство до 13 февраля 2017 года.

"Удовлетворить ходатайство частично... определить в виде меры пресечения личное обязательство", - сказал председательствующий судья Виталий Украинец.

Сам Охендовский отметил, что намерен проконсультироваться со своими защитниками о необходимости обжалования данного решения. Он также заявил, что не планирует в ближайшие время заграничные поездки, а новогодние праздники будет отмечать дома.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко, в свою очередь, заявил, что обжалует решение суда. СПА просила Соломенский райсуд отстранить Охендовского от должности председателя ЦИКа и установить залог в размере 1,3 млн гривен в виде меры пресечения.

Напомним, Охендовский был избран членом ЦИКа в феврале 2004 года. Летом 2013 года он возглавил ЦИК вместо Владимира Шаповала.

Охендовского подозревают в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов.