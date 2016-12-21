Розенблат не верит в досрочные выборы в 2017 году "У меня нет никаких оснований думать, что в следующем году они каким-то образом произойдут".

Борислав Розенблат Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Борис Розенблат, который представляет провластный "Блок Петра Порошенко", не верит в досрочные парламентские выборы в 2017 году.

Об этом он сказал на круглом столе в Институте Горшенина.

"У меня нет никаких оснований думать, что в следующем году они каким-то образом произойдут. Я считаю, что будут продолжаться выборы в объединенных территориальных громадах, этот процесс уже начался. Никаких оснований для выборов Верховной Рады я не вижу", - сказал он.

Напомним, что в 2014 году состоялись внеочередные выборы Президента Украины и Верховной Рады.