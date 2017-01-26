ОГХК: запущен силовой сценарий уничтожения компании по примеру ОПЗ Коллектив возмущен действиями НАБУ.

Фото: dp.ric.ua

6000-ный трудовой коллектив ПАТ «ОГХК» шокирован действиями и заявлениями НАБУ относительно менеджеров компании и заявляет о недопустимости повторения силового сценария против успешных государственных предприятий, которые являются монополистами по производству титанового сырья. «ОГХК» обращается к Президенту Украины, Премьер-министру, Кабинету Министров, Фонду государственного имущества, Генеральной прокуратуре с призывом не допустить уничтожения предприятий «ОГХК».

Об этом говорится в заявлении трудовых коллективов филиалов «Вольногорский горно-металлургический комбинат» и «Иршанский горно-обогатительный комбинат», которые входят в ПАТ «ОГХК», в связи с задержанием НАБУ трех менеджеров компании.

«В этом году Кабмином запланировано привлечение известных международных инвесторов на главные титановые активы Украины. Президент согласовал список предприятий на приватизацию, в который вошло и ПАО «ОГХК». Крупнейшие мировые компании в титановом секторе внимательно следят за ситуацией вокруг "ОГХК" и ранее проявляли свой интерес в инвестирование в Украину. Тем не менее, уже нашлись игроки, которые пытаются обвалить стоимость компании, сорвать приватизацию "ОГХК" и не допустить прихода международных инвесторов. Очевидно – в интересах определенных олигархических кругов. Кроме того, в контроле над украинским титановым сырьем через посредников очень заинтересована Россия.

Мы еще в декабре прошлого года публично предупреждали о возможности силового сценария и борьбе вокруг титановых активов страны с использованием правоохранительных структур. Сегодня видим выполнение политико-экономического заказа со стороны НАБУ и САП. Цель - срыв продажи ПАО «ОГХК» и повтор ситуации со срывом приватизации ОПЗ, когда НАБУ обвалило стоимость Одесского припортового завода со стартовых 530 млн. дол. до нуля и почти сделало его банкротом.

В обоих случаях за действиями НАБУ и САП проглядывается «грузинский след». 1-м замдиректора НАБУ является соратник Саакашили Гизо Углава. Это уже не первая попытка сместить руководителя «ОГХК». Задержанный НАБУ в.о. председателя правления «ОГХК» Руслан Журило ранее сообщал, что тогдашний министр экономического развития Айварас Абромавичус предлагал на его место представителя грузинской национальности. А сам Саакашвили на посту главы Одесской области вел активную пиар-кампанию против Журило.

Все обвинения НАБУ в адрес менеджеров нашей компании безосновательны и ничем не подтверждены. ПАО «ОГХК» демонстрирует успешную работу в интересах государства. За последние 2 года наша компания показывает уверенный рост. После того, как государство вернуло себе контроль над комбинатами, чистый доход «ОГХК» увеличился на 65% и достиг почти 2 млрд. грн. Поступления налогов в местные и государственный бюджеты в 2016 г. в сравнении с 2015 г. выросли вдвое.

Вся деятельность «ОГХК», в том числе внешнеэкономическая, выгодна государству и проводится исключительно в его интересах. Она прозрачна и постоянно контролируется компетентными государственными органами. Более того, в 2016 году "ОГХК" успешно прошла аудит одной из международных аудиторских фирм, которая входит в мировую «первую четверку».

Государство планировало привлечь в Украину западные инвестиции для развития титановых активов. Мы надеемся, что руководство Украины упредит разрушение имиджа Украины, не допустит остановки самых крупных титановых предприятий страны и потери наших рабочих мест. Скандал вокруг «ОГХК» приведет также к срыву производства и реализации продукции. Поскольку филиалы «ОГХК» являются градо образующими, на них трудоустроено около 5000 человек, от действий НАБУ и САП пострадают местные бюджеты, упадут отчисления в государственный бюджет Украины. Под угрозу поставлено будущее самых крупных титановых предприятий Украины и тысяч наших семей», - говорится в заявлении коллектива «ОГХК».

Справка. По итогам января-сентября 2016 г. Государственное предприятие «Объединенная горно-химическая компания» получило чистую прибыль в размере 665, 9 млн грн, что в 2,8 раза превышает уровень 2015 года (238 млн грн). Чистый доход компании в этот период увеличился на 65% - с 1,167 млрд грн до 1,923 млрд грн.

По итогам 9 мес. 2016 г. ГП «Объединенная горно-химическая компания» уплатило в бюджеты разных уровней 477 млн грн различных налогов и сборов, что почти вдвое больше, чем в предыдущем периоде.

Работникам компании выплачено более 225 млн грн заработной платы. В ГП «ОГХК» работают более 5000 человек.

В январе-сентябре 2016 г. ГП «ОГХК» реализовало около 430 тыс. т продукции по сравнению с 280 тыс. т в аналогичном периоде 2015 г. Продано 222 тыс. т ильменита, более 42 тыс. т рутила и более 21 тыс. т циркона.