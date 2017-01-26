Нацкомиссия анонсировала повышение тарифов на холодную воду В среднем оно составит около 9% для водоканалов, которым увеличивали тарифы в 2016 году.

Фото: Макс Требухов

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует повысить тарифы на водоснабжение и водоотвод в 2017 году.

Об этом сообщается на сайте комиссии.

Тариф на водопотребление (сумма тарифов на водоснабжение и водоотвод) для разных компаний изменится в пределах от -1,93% до +56,22%. В среднем повышение составит около 9% для тех водоканалов, которым увеличивали тарифы в прошлом году, и 37% для остальных.

Причинами корректировки тарифов является индексация (согласно госпрогнозу) затрат на топливно-энергетические ресурсы, изменение размеров налогов и сборов, минимальной зарплаты и т.п.

В средневзвешенной структуре тарифа на водопотребление 2017 года 38,2% составляют затраты на оплату труда; 27,4% - затраты на электроэнергию; 21,2% - налоги, сборы, банковские услуги, поверка счетчиков в частном секторе, покупная вода; 6,5% - амортизация; 4,5% - затраты на ремонт (материалы); 0,7% - прибыль (проценты за пользование кредитами).

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, что последний раз массовый пересмотр тарифов на воду происходил летом 2016 года.