УСПП просит Порошенко вмешаться в ситуацию с Ukrlandfarming Дальнейшее накопление негатива вокруг компании Ukrlandfarming может привести к росту безработицы, уверены предприниматели.

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Украинский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию по нормализации функционирования компании Ukrlandfarming. Об этом говорится в открытом письме на имя главы государства, распространенном УСПП, текстом которого распологают Українські Новини.

"Вследствие разрушительного воздействия кризисных явлений в экономике Украины, связанных с внешней агрессией, потерей контроля Ukrlandfarming над рядом високотехнологических производств на территории Донбасса и АР Крым, ухудшением ситуации с поступлением инвестиций, на фоне обострения борьбы за экспотные рынки, а так же из-за отсутствия нахождения совместных решений, касающихся реструктуризации задолженности между НБУ, Кабинета министров и менеджмента этого ведущего предприятия отрасли, в данный момент формируются неприемлемые вызовы для всего аграрного сектора страны", - отмечается в обращении Украинского союза промышленников и предпринимателей, подписанного его президентом Анатолием Кинахом.

В письме к Президенту Порошенко так же отмечается, что дальнейшее накопление негатива вокруг компании Ukrlandfarming может привести к росту безработицы на селе, снижения интереса иностранных инвесторов к аграрному бизнесу в Украине, в целом негативно повлияет на уровень капитализации ведущих предприятий аграрной отрасли.

"С учетом вышесказанного, обращаемся к вам, многоуважаемый Петр Алексеевич, вмешаться в процесс нормализации проблемной ситуации вокруг Ukrlandfarming, исходя из принципов частно-государственного партнерства и необходимости обеспечения устойчивого развития аграрного сектора экономики страны", - отмечается в письме Украинского союза промышленников и предпринимателей на имя Президента Украины.

Как сообщалось ранее, ряд аграрных объединений обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой способствовать урегулированию конфликта между Национальным банком и руководством агрохолдинга Ukrlandfarming.