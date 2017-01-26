"Укрхимтрансаммиак" намерен законсервировать магистральный аммиакопровод Консервация аммиакопровода "Тольятти-Одесса" приведет к полной остановке транзита аммиака через территорию Украины.

Фото: hubs.ua

ГП "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) намерено законсервировать объекты украинского участка аммиакопровода. Об этом говорится в письме предприятия, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Стоит отметить, что консервация аммиакопровода "Тольятти-Одесса" приведет к полной остановке транзита аммиака через территорию Украины и, как следствие, его перевалки АО "Одесский припортовый завод", а также неполучению доходов бюджета от ренты за транзит аммиака в размере 1,13 млрд грн.

УХТА обосновывает свое решение отказом ОАО "Тольяттиазот" (ТОАЗ) от подписания нового Допсоглашения №28 к действующему Контракту, предусматривающему повышение платы за транзит тонны аммиака по территории Украины на 1,33 долл. до 45,10 долл. Увеличение тарифа в УХТА объясняют ростом стоимости "других услуг", включающих перевалку, осуществляемую ОПЗ, а также таможенное оформление экспорта аммиака.

В свою очередь представители ТОАЗ заявляют, что согласны исключить из действующего Контракта с УХТА якобы "убыточные" услуги по перевалке и таможенному оформлению аммиака путем перехода на прямой договор между "Тольяттиазот" и Одесским припортовым заводом. "УХТА игнорирует наши предложения и настаивает на сохранении в составе Контракта вышеуказанных якобы убыточных услуг. Также УХТА отказывается предоставить разъяснения относительно того, из каких статей складывается предлагаемая ими новая цена и за счет чего произошло повышение стоимости перевалки. Тогда как на протяжении 2016 года УХТА предоставлял потребителям в Украине идентичную услугу по транспортировке аммиака по цене 35,9 грн, не заявляя об убыточности соответствующего тарифа", - подчеркнули в пресс-службе ТОАЗ.

Напомним, согласно действующему Контракту между ТОАЗ и УХТА, общая стоимость транзита тонны аммиака по украинской части аммиакопровода "Тольятти-Одесса", составляет 43,77 долл. УХТА отказалось возобновлять транзит аммиака в 2017 году, пока ТОАЗ не согласится повысить плату за транзит до 45,10 долл. 18 января 2017 г. ОАО "Тольяттиазот" обратилось в Международный коммерческий арбитраж при ТПП Украины с иском о взыскании в размере 11,5 млн долларов убытков, причиненных ОАО "Тольяттиазот" невыполнением договорных обязательств по действующему Контракту от 24 декабря 2007 г. УХТА требует от ТОАЗ уплатить надбавку к тарифу за транзит аммиака по территории Украины за период после вступления в силу решения ВАСУ от 15 ноября 2016 г., признавшего незаконным введение надбавки и отменившим соответствующий приказ МЭРТ №1003 от 18.08.2015 г. о повышение тарифа на транзит аммиака.