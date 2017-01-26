​Нацбанк ухудшил прогноз инфляции из-за повышения минималки Рост доходов граждан увеличит спрос и себестоимость продукции.

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Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.

"Прежде всего - из-за повышения минимальной заработной платы до 3200 грн с начала года. Это решение правительства отразится на уровне инфляции как непосредственно через увеличение потребительского спроса населения, преимущественно на продовольственные товары, и себестоимости продукции, так и опосредованно через инфляционные ожидания украинцев", - говорится на сайте НБУ.

Увеличение потребительского спроса и себестоимости производства будет формировать дополнительное давление на основные компоненты инфляции в 2017 году: базовая инфляция вырастет до 6,3%, а инфляция сырых продуктов - до 7,0%.

При этом Нацбанк не стал менять целевой ориентир инфляции на 2017 год, он остается на уровне 8% ± 2 п.п. Ориентир на 2018 год также остается неизменным - 6% ± 2 п.п.

Напомним, что в 2016 году инфляция составила 12,4%.